Стало известно о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

Восемь россиян, которые просидели две недели взаперти на борту лайнера Diamond Princess в Японии, сейчас находятся на карантине в России. Их изолировали в инфекционной больнице Казани. Чувствуют они себя хорошо.

«На 2 марта состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным. Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Министерства здравоохранения Татарстана.

Медики, которые следят за состоянием здоровья эвакуированных, чувствуют себя нормально. Они пробудут в боксе вместе со своими подопечными до конца карантина. Семерых взрослых и одного ребенка с Diamond Princess доставили в Казань самолетом МЧС в ночь на 23 февраля.

Вспышку коронавируса зафиксировали китайские медики в конце прошлого года в многомиллионном Ухане. От инфекции в мире уже умерли более трех тысяч человек. Заразились вирусом более 88 тысяч человек.