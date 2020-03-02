Стало известно о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
«На 2 марта состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным. Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Министерства здравоохранения Татарстана.
Медики, которые следят за состоянием здоровья эвакуированных, чувствуют себя нормально. Они пробудут в боксе вместе со своими подопечными до конца карантина. Семерых взрослых и одного ребенка с Diamond Princess доставили в Казань самолетом МЧС в ночь на 23 февраля.
Вспышку коронавируса зафиксировали китайские медики в конце прошлого года в многомиллионном Ухане. От инфекции в мире уже умерли более трех тысяч человек. Заразились вирусом более 88 тысяч человек.