06 февраля 2023, 11:44
Стало известно о самых расслабляющих ароматах эфирных масел
Ароматерапевт Елена Феськив: масло апельсина поможет снять напряжение и нормализовать сон
Ароматы некоторых эфирных масел обладают расслабляющим эффектом и нормализуют работу нервной системы. Подробнее об этих ароматах рассказала ароматерапевт Елена Феськив в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, масло лаванды способствует снятию напряжения, расслаблению и облегчению головной боли. Отлично справляется с депрессивными состояниями масло апельсина — оно улучшает качество сна и обладает универсальным эффектом.
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Отмечается, что аромат ванили поможет человеку контролировать чувство насыщения, однако такой эффект касается исключительно аромамасла — кондитерская ваниль не обладает такими свойствами.
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Кроме того, ароматерапевт порекомендовала для расслабляющего эффекта использовать масло ветивера, которое способно помочь при гормональных сбоях и нарушениях сна.
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