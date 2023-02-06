Здоровье 06 февраля 2023, 11:44 Стало известно о самых расслабляющих ароматах эфирных масел Ароматерапевт Елена Феськив: масло апельсина поможет снять напряжение и нормализовать сон Unsplash

Читать 360tv в

Ароматы некоторых эфирных масел обладают расслабляющим эффектом и нормализуют работу нервной системы. Подробнее об этих ароматах рассказала ароматерапевт Елена Феськив в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, масло лаванды способствует снятию напряжения, расслаблению и облегчению головной боли. Отлично справляется с депрессивными состояниями масло апельсина — оно улучшает качество сна и обладает универсальным эффектом.

Реклама

Отмечается, что аромат ванили поможет человеку контролировать чувство насыщения, однако такой эффект касается исключительно аромамасла — кондитерская ваниль не обладает такими свойствами.

Реклама

Кроме того, ароматерапевт порекомендовала для расслабляющего эффекта использовать масло ветивера, которое способно помочь при гормональных сбоях и нарушениях сна.