Здоровье 24 января 2023, 17:21 Стало известно о самых полезных сырах Моцарелла содержит большое количество белка и кальция freepik

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В современном мире существует огромное разнообразие видов сыров. О самых полезных из них рассказала сайту medicalxpress диетолог, владелец центра здорового питания Chelsey Amer Nutrition (США) Челси Амер.

По словам специалиста, чрезмерное употребление некоторых видов сыров может привести к возникновению и развитию хронических заболеваний. Однако существуют и полезные сыры, которые богаты полезными витаминами и благоприятно влияют на работу организма. К ним относятся моцарелла и рикотта, именно в этих продуктах содержится много белка и кальция.

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Как сообщил сайт «Ридус», сыры фета и гауда также являются низкокалорийными и подвергаются минимальной обработке. При этом в них содержится больше соли и меньше полезного белка, чем в рикотте и моцарелле.

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