Здоровье 27 февраля 2023, 10:59 Стало известно о самом полезном хлебе для пожилых людей Диетолог Маргарита Королева: в цельнозерновом хлебе содержится витамин В Unsplash

Читать 360tv в

Людям преклонного возраста для поддержания здоровья рекомендуется придерживаться определенного рациона питания. О том, какой хлеб является самым полезным для пожилых людей, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, наибольшее количество витаминов и полезных веществ содержится в цельнозерновом хлебе. Растительные волокна, которыми богат этот продукт, благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Реклама

Также в цельнозерновом хлебе содержится весь набор витаминов группы В, которые необходимы пожилым людям для поддержания иммунитета. Диетолог порекомендовала пенсионерам не увлекаться белым хлебом, ведь его регулярное употребление может нарушить работу пищеварительной системы.

Реклама