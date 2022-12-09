Здоровье 09 декабря 2022, 22:58 Стало известно о самой опасной новогодней еде для здоровья пенсионеров Врач Ольга Ткачева: салаты с большим количеством майонеза опасны для здоровья пожилых

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Большинство россиян готовят большое количество разнообразных блюд для празднования Нового года. О вредной новогодней еде для пенсионеров рассказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, салаты с большим содержанием майонеза и жирные колбасы могут спровоцировать у пожилых людей приступы гастрита и панкреатита.

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Ткачева отметила, что пенсионерам не стоит отказывать себе во вкусной еде, главное — соблюдать при этом меру.

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