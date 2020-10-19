Стало известно о редких симптомах заражения коронавирусом

Так, у инфицированного COVID-19 могут возникнуть тошнота и рвота. Специалисты напомнили, что еще рвота возникает при пищевом отравлении, холецистите, панкреатите, перитоните, кишечных спайках, завороте кишок и ряде других недугов.

Еще один нечасто встречающийся симптом коронавируса — потеря обоняния и вкуса. Человек перестает ощущать вкус еды и почти все запахи за исключением самых резких. Уточняется, что у каждого шестого пациента причину пропажи чувствительности к запахам установить невозможно. Такое нарушение появляется у четверти людей среднего возраста и более половины пациентов старше 80 лет.

Кроме этого, потеря обоняния может свидетельствовать о болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Причиной такого симптома может стать искривление носовой перегородки, полипы в носу и аллергическая реакция.

Третьим редким симптомом СОVID-19 были названы головные боли. Важно помнить, что подобное состояние часто не обусловлено заражением вирусом. Нередко боли являются следствием стресса, эмоционального или физического напряжения и плохой осанки.