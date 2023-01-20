Здоровье 20 января 2023, 17:10 Стало известно о процедурах, которые помогут сохранить молодость Качественный сон поможет женщинам выглядеть моложе Unsplash

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Многие женщины с возрастом начинают задумываться о том, как продлить свою молодость и отсрочить старение. Помочь в таком нелегком деле могут регулярные косметологические процедуры, подробнее о них визажист Джина Акерс рассказала сайту teleprogramma.pro.

По словам специалиста, каждой женщине после 40 лет необходимо придерживаться четкого распорядка и не забывать о регулярных косметологических процедурах, благодаря которым можно отсрочить старение.

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Так, процедуры с использованием гиалуроновой кислоты помогут омолодить кожу лица и придать ей свежий вид. Гиалуронка блокирует воду, тем самым не давая возрастным морщинам распространяться. Хорошим и эффективным дополнением к этому станет массаж лица. Кроме того, косметолог порекомендовала женщинам наладить режим сна.

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