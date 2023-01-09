Здоровье 09 января 2023, 22:01 Стало известно о простых способах улучшить здоровье Ходьба по лестнице поможет улучшить здоровье

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В Новый год многие люди обещают себе заняться собственных здоровьем. Существуют простые способы, которые помогут наладить свое самочувствие в довольно короткий срок. «Ридус» рассказал о способах изменить свою жизнь.

Чтобы снизить артериальное давление, достаточно уменьшить количество употребляемой соли. Такое решение поспособствует снижению риска возникновения инфаркта и инсульта. В качестве альтернативы можно использовать лимонный сок, чеснок, сушеные травы и специи.

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Отходить ко сну лучше на 10-15 минут раньше обычного времени. Таким образом получится выработать четкий график сна и бодрствования, что значительно улучшит самочувствие.

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Ходьба по лестнице является еще одним простым способом укрепить здоровье. Данный метод может стать отличной заменой полноценных тренировок.