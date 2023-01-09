Здоровье 09 января 2023, 11:23 Стало известно о продуктах, способных вызвать депрессию Злоупотребление продуктами с содержанием сахара может привести к депрессии freepik

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Частые перепады настроения у человека могут быть связаны с чрезмерным употреблением продуктов с добавлением рафинированного сахара. Они могут поспособствовать развитию депрессии, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, газированные напитки, выпечка, мороженое и шоколадные сладости могут значительно влиять на скачки уровня сахара в крови. Именно это влияет на перепады настроения у человека. Также злоупотребление вредными сладостями может спровоцировать нехватку витаминов группы В в организме, которые отвечают за работу нервной системы.

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Кроме того, вызвать депрессию способны энергетики и кофе. Злоупотребление этими напитками грозит нарушениями в работе сердца, возбуждением центральной нервной системы и тревожными состояниями.

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