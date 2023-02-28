Здоровье 28 февраля 2023, 12:10 Стало известно о продуктах, способных поддержать красоту ногтей Эндокринолог Мария Дубская: для здоровья ногтей важны белок и кальций Unsplash

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Красоту и здоровье ногтей помогут поддержать продукты, содержащие большое количество белка и кальция. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, основу ногтя составляет кератин, который является белком. Для того, чтобы ногти не ломались, необходимо также употреблять продукты, богатые серой — ее много в крабах, омарах и морских гребешках. Красивый блеск ногтям способны придать тунец, свекла, говядина и помидоры, в которых содержится хром.

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Кроме того, поддержать здоровье ногтей невозможно без употребления продуктов, богатых кальцием. Врач подчеркнула, что усвоению кальция в организме способствует витамин D, которого много в рыбе и яйцах.

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