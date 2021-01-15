Стало известно о причине, помимо ковида, по которой пропадает обоняние

Приблизительно у 20% людей с острыми либо хроническими недугами лор-органов есть медикаментозный ринит. Он появляется, если человек слишком долго и часто пользуется сосудосуживающими каплями и спреями. Период применения препарата не должен превышать одну-две недели. Дыхание облегчается, однако вместе с тем выходят из строя обонятельные рецепторы.

Кошлев посоветовал людям с такими проблемами избавиться от сосудосуживающих капель. При зависимости от таких препаратов и проблемах с носом важно пройти курс реабилитации в условиях стационара.