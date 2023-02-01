Здоровье 01 февраля 2023, 15:33 Стало известно о причинах тяги к сладкому Врач Наталия Тананакина: порой не стоит отказывать себе в сладком Unsplash

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Сильная потребность человека в постоянном употреблении сладостей связана с огромным количеством разнообразных факторов. О причинах тяги к сахарным продуктам рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в некоторых случаях человеку не стоит отказывать себе в желании съесть что-либо сладкое. В первую очередь, это касается людей, которые любят фрукты, ягоды и сухофрукты — в них содержится значительно меньше калорий, чем в шоколадных конфетах.

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Тяга к сладкому объясняется выработкой большого содержания инсулина в организме человека. В этом случае люди с избытком инсулина начинают есть больше сладостей для получения энергии. Кроме того, зачастую люди переедают сладким в том случае, когда хотят вознаградить себя за какой-либо результат.