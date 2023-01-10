10 января 2023, 15:24
Стало известно о причинах кожного зуда
Зуд может возникать из-за проблем с печенью
Такой неприятный симптом, как кожный зуд, зачастую сигнализирует о нарушениях в работе печени и почечной недостаточности. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, печень выполняет функцию по выводу из организма человека всех вредных веществ. В случае ее плохой работы может возникнуть неприятный кожный зуд.
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Также этот недуг может проявляться при хроническом гепатите, добавил врач.
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