Здоровье 10 января 2023, 15:24 Стало известно о причинах кожного зуда Зуд может возникать из-за проблем с печенью

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Такой неприятный симптом, как кожный зуд, зачастую сигнализирует о нарушениях в работе печени и почечной недостаточности. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, печень выполняет функцию по выводу из организма человека всех вредных веществ. В случае ее плохой работы может возникнуть неприятный кожный зуд.

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Также этот недуг может проявляться при хроническом гепатите, добавил врач.

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