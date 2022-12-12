12 декабря 2022, 13:49
Стало известно о правилах оказания первой помощи при ожогах маслом
Хирург Дмитрий Малыхин: нельзя протыкать образовавшиеся от ожога волдыри
Ожоги от растительного масла могут оказаться очень болезненными и долго заживающими. О правилах оказания первой помощи в таких случаях рассказал хирург Дмитрий Малыхин в беседе с News.ru.
По словам медика, раны от ожогов при производстве могут заживать долгое время. Очень важно в такой ситуации, в первую очередь, охладить поврежденную кожу. Затем следует удалить с участка кожи остатки масла.
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Также ни в коем случае нельзя срывать куски одежды, прилипшие к ране - все это может привести к попаданию инфекции.
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