Здоровье 09 февраля 2023, 11:54 Стало известно о последствиях неправильного прикуса для здоровья Врач Григорий Кулясов: проблемы с прикусом могут быть причиной мигреней Unsplash

Читать 360tv в

Неправильное смыкание зубов может являться причиной ряда различных заболеваний. О болезнях, которые могут возникнуть из-за неправильного прикуса, рассказал врач-стоматолог, ортопед АО «Медицина» Григорий Кулясов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, зачастую проблемы с прикусом способствуют воспалению десен, из-за чего возникает кариес и пародонтит. Также неправильное смыкание зубов может являться причиной постоянных головокружений, мигреней и болевых ощущений в области височно-челюстного сустава.

Реклама

Отмечается, что неправильный прикус также влияет на здоровье позвоночника и положение осанки. Так, при проблемах со смыканием нижней или верхней челюсти корпус человека выдвигается вперед, тем самым формируя дистальный прикус.

Реклама