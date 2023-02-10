Здоровье 10 февраля 2023, 12:21 Стало известно о пользе поцелуев для здоровья зубов Стоматолог Алан Карр: страстные поцелуи способны поддержать здоровье полости рта

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Страстные поцелуи способствуют укреплению иммунитета и полезны для здоровья полости рта. Об этом сообщил американский стоматолог Алан Карр сайту The Sun Карр.

По словам специалиста, при поцелуях у человека вырабатывается слюна, которая помогает сохранить здоровье десен и зубов.

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Как сообщило Nation News, также при таких проявлениях любви люди обмениваются бактериями. Полезные микроорганизмы повышают устойчивость к инфекциям и благоприятно влияют на работу иммунитета.

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