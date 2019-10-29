Стало известно о пользе авокадо для сердца

Исследователи американского Университета штата Пенсильвании пришли к выводу, что употребление оного авокадо в день снижает уровень «плохого» холестерина, что положительно сказывается на работе и состоянии сердечно-сосудистой системы.

Результаты их работы опубликовал портал EurekAlert. Ученые обследовали 45 человек с избыточным весом или ожирением. Пять недель волонтеры придерживались особых диет — с низким содержанием жиров, с умеренным содержание, восполняя мононенасыщенные жирные кислоты за счет продуктов с содержанием «здоровых» жиров, и умеренно жирной с добавлением каждый день одного авокадо.

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Затем исследователи измерили у добровольцев уровень основного переносчика «плохого» холестерина, отвечающего за развитие атеросклероза — липопротеинов низкой плотности (ЛРНР).

Выяснилось, что у волонтеров третьей группы показатели значительно снизились. У них также наблюдалось высокое содержание лютеина, обладающего свойствами антиоксиданта и защищающего ЛПНП от окисления.

«Мы знаем, что, когда частицы ЛПНП окисляются, начинается цепная реакция, которая может способствовать атеросклерозу, который является следствием утолщение за счет налета стенок артерий. Окисление — это плохо, так что если вы можете защитить организм с помощью продуктов, которые вы едите, это может быть очень полезно», — сообщила одна из авторов работы, профессор Пенни Крис-Этертон.

Она предложила включать авокадо в рацион в виде овощного соуса и употреблять в пищу вместе с тостами из цельной пшеницы.

По мнению Крис-Этертон, изучение авокадо следует продолжить, так как оно содержит множество питательных элементов, каротиноидов, которые оказывают благотворное влияние на зрение.