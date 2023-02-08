08 февраля 2023, 18:20
Стало известно о полезных свойствах корицы
Корица улучшает память и положительно влияет на работу мозга
Иранские ученые провели ряд исследований и выявили связь корицы, которая используется в качестве пряности и добавляется к выпечке, с когнитивными функциями головного мозга. Об этом сообщило радио «КП».
По данным сайта «Свободная пресса», корица благоприятно влияет на жизнеспособность клеток головного мозга. Также эта пряность способствует улучшению памяти и эффективному запоминанию. Ускорение работы головного мозга происходит благодаря содержанию в корице эвгенола и коричного альдегида.
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Отмечается, что иранские специалисты проводили свои исследования в лабораторных условиях. Также клинические испытания проводились на животных и людях.
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Ученые
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