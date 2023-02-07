Здоровье 07 февраля 2023, 16:45 Стало известно о новом методе борьбы с метастазами Метод HIPEC не травмирует ткани и воздействует только на метастазы

Читать 360tv в

Медицина не стоит на месте, с каждым годом появляются современные способы лечения даже самых серьезных заболеваний. О новом методе борьбы с метастазами при раке рассказал онколог-химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, во многих случаях после операций по удалению злокачественных новообразований возвращается рак. Это происходит потому, что в организме еще остались метастазы.

Реклама

Новый метод HIPEC способен решить эту проблему, не травмируя ткани и воздействуя исключительно на метастазы. Отмечается, что такую процедуру чаще всего применяют при раке толстого и тонкого кишечника.

Реклама