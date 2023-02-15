Здоровье 15 февраля 2023, 12:06 Стало известно о неожиданных способах сбросить лишний вес Дефицит сна и солнечного света мешает похудению Unsplash

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Многие люди при похудении стараются придерживаться правильного питания и добавляют в свой режим интенсивные физические нагрузки. Однако существуют и другие неочевидные способы сбросить избыточный вес, сообщил сайт kp.ru.

Похудению мешает нехватка полноценного сна, который оказывает огромное влияние на состояние всего организма. Недосып становится стрессовым фактором, при котором повышается кортизол и появляется склонность к набору лишнего веса. Кроме того, непродолжительный сон повышает уровень глюкозы в крови, что также мешает избавиться от лишних килограммов.

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Отмечается, что восполнение дефицита витамина D в организме ускорит процесс похудения. При отсутствии солнечного света повышается склонность к набору лишнего веса.

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