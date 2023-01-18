Здоровье 18 января 2023, 18:08 Стало известно о неочевидных симптомах, указывающих на развитие онкологии Врач Екатерина Болотская: снижение аппетита может указывать на развитие рака

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Зачастую даже самые неочевидные симптомы могут указывать на развитие серьезных онкологических заболеваний. Подробнее об этом рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Екатерина Болотская, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, снижение аппетита и потеря веса для человека должны являться своего рода звоночками, ведь эти симптомы часто характерны при развитии рака.

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Как сообщило Nation News, также на развитие онкологии могут указывать сильная утомляемость и повышенная температура тела.

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