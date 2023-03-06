Здоровье 06 марта 2023, 16:41 Стало известно о неочевидных симптомах инсульта Ухудшение зрения и покалывания в теле могут сигнализировать о приближающемся инсульте

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Заподозрить приближающийся инсульт можно благодаря неочевидным и нетипичным симптомам. Об этих признаках сообщил сайт Onet.pl.

По данным Nation News, инсульт характеризуется острым нарушением кровоснабжения головного мозга. На его развитие могут указывать покалывания в одной из сторон тела, нарушения координации и повышенная усталость

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Также при инсульте ухудшается зрение, появляется резкая головная боль и головокружения.

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