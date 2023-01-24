Здоровье 24 января 2023, 16:07 Стало известно о неочевидном симптоме развития рака у женщин Боли в спине могут указывать на развития рака шейки матки

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Постоянные боли в нижней части спины могут указывать женщинам на развитие рака шейки матки. Об этом сообщил Life со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

По данным исследований, зачастую боль в спине может появляться из-за сидячего образа жизни. Однако женщинам стоит обратить особое внимание на такой симптом, ведь он может указывать на развитие онкологии.

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Как сообщило Nation News, другими признаками рака шейки матки являются неприятные ощущения в животе.

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