Здоровье 15 февраля 2023, 19:00 Стало известно о неочевидной причине развития ожирения Недостаток сна способствует набору лишнего веса

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Нехватка полноценного сна является мощным стрессовым фактором для организма, который провоцирует развитие ожирения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным RT, дефицит сна сопровождается повышением гормона кортизола, из-за которого растет уровень глюкозы в крови. Именно этот гормон влияет на развитие ожирения и мешает похудению.

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Отмечается, что избавиться от лишних килограммов можно благодаря налаживанию режима сна, а также употреблению достаточного количества клетчатки и пробиотиков.

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