15 февраля 2023, 19:00
Стало известно о неочевидной причине развития ожирения
Недостаток сна способствует набору лишнего веса
Нехватка полноценного сна является мощным стрессовым фактором для организма, который провоцирует развитие ожирения. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным RT, дефицит сна сопровождается повышением гормона кортизола, из-за которого растет уровень глюкозы в крови. Именно этот гормон влияет на развитие ожирения и мешает похудению.
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Отмечается, что избавиться от лишних килограммов можно благодаря налаживанию режима сна, а также употреблению достаточного количества клетчатки и пробиотиков.
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