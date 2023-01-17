17 января 2023, 15:39
Стало известно о необычном признаке тяжелой формы онкологии
Онкобольные люди имеют специфический запах
Очень многие серьезные болезни сопровождаются с появлением специфических запахов. О необычном признаке тяжелой формы рака рассказал врач-онколог, профессор РАН Игорь Нехаев в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, у онкобольных людей с тяжелой формой рака могут появляться необычные запахи, которые напоминают запах несвежего мяса.
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Как сообщило РИА ФАН, также такие признаки могут появиться у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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