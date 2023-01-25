Здоровье 25 января 2023, 19:18 Стало известно о негативных последствиях популярной бьюти-процедуры Процедура «тональник на год» может вызвать отсроченную аллергию

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В последнее время набирает популярность бьюти-процедура «тональник на год», при которой в верхний слой кожи вбивается тональный крем — он на долгое время маскирует синяки под глазами и пигментные пятна. О возможных негативных последствиях процедуры рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова Пятому каналу.

По словам специалиста, после проведения процедуры у пациента может возникнуть отсроченная аллергическая реакция, сопровождаемая отеком и покраснением лица.

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Как сообщил сайт Utro.ru, при неудачном результате такого вмешательства введенный пигмент невозможно будет вывести в быстрые сроки.