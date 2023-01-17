Здоровье 17 января 2023, 12:10 Стало известно о напитках, употребление которых может привести к диабету Подслащенные напитки могут привести к развитию диабета Unsplash

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Большинство людей практически не задумываются о том, что регулярное употребление определенных напитков может привести к серьезнейшим нарушениям в работе организма. О том, какие напитки могут спровоцировать сахарный диабет, сообщил сайт «Ридус».

Группа ученых и специалистов из Гарварда провела ряд исследований и выяснила, что постоянное употребление подслащенных напитков может привести к развитию сахарного диабета и различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Также регулярное питье напитков с фруктозой способно спровоцировать разного рода кардиометаболические расстройства.

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Исследования проводились в несколько этапов. Для этого участники экспериментов заполнили анкеты о питании. У них были взяты образцы крови, которые потом анализировались учеными на различные биомаркеры.

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