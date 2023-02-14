Здоровье 14 февраля 2023, 13:00 Стало известно о двух цветочных аллергенах, помимо пыльцы Иммунолог Владимир Болибок: остатки почвы и химикаты вызывают аллергию на цветы Unsplash

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В День всех влюбленных в цветочных магазинах массово продаются красивые композиции из декоративных цветов. Аллергию на них может вызывать не только всем известная пыльца, но и другие компоненты, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с News.ru.

По словам специалиста, декоративные цветы, из которых составляют композиции в букетах, не являются сильными аллергенами благодаря достаточно тяжелой пыльце. Однако неприятные реакции могут вызывать компоненты почвы и вредные химикаты, которыми цветы обрабатывали при выращивании.

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Симптомами аллергии являются кашель, слезотечение, чихание и отек Квинке. При возникновении таких реакций аллерголог посоветовал принять антигистаминные препараты.

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