Здоровье 20 декабря 2022, 15:34 Стало известно о двух продуктах, способных облегчить симптомы артрита Черника и шпинат снижают уровень болезненности

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Заболевания суставов очень часто имеют неприятные симптомы. О том, как их облегчить и лишний раз не обострять, сообщил сайт РИА ФАН со ссылкой на опубликованное в Arthritis Care and Research journal исследование.

Ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу черники и шпината способствует уменьшить симптомы артрита. В свою очередь, обострить эту болезнь могут сладости и газированные напитки.

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Отмечается, что людям с этим недугом рекомендуется тщательнее следить за своим питанием.

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