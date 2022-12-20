20 декабря 2022, 15:34
Стало известно о двух продуктах, способных облегчить симптомы артрита
Черника и шпинат снижают уровень болезненности
Заболевания суставов очень часто имеют неприятные симптомы. О том, как их облегчить и лишний раз не обострять, сообщил сайт РИА ФАН со ссылкой на опубликованное в Arthritis Care and Research journal исследование.
Ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу черники и шпината способствует уменьшить симптомы артрита. В свою очередь, обострить эту болезнь могут сладости и газированные напитки.
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Отмечается, что людям с этим недугом рекомендуется тщательнее следить за своим питанием.
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