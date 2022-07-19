Стало известно о благотворном влиянии пива на кишечник

Умеренное потребление пива может благоприятно сказаться на состоянии кишечника. К такому выводу пришли португальские ученые. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого предложили мужчинам выпивать за ужином по 325 миллилитров пива на протяжении четырех недель. В результате они пришли к выводу, что пиво благотворно повлияло на здоровье кишечника.

При этом специалисты подчеркнули, что количество пива не должно превышать 330 миллилитров в день. А лучше всего употерблять именно безалкогольный напиток.