Здоровье 19 января 2023, 16:17 Стало известно, на какие болезни может указывать головокружение Анемия может являться причиной регулярных головокружений Unsplash

Читать 360tv в

Такой неприятный симптом, как регулярное головокружение, может указывать на появление и развитие определенных болезней. Подробнее о них рассказал врач-невролог Александр Комаров в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, головокружения могут возникать при анемии из-за низкого гемоглобина в крови. При таком недуге в головном мозге возникает кислородное голодание, в результате чего человек чувствует сильное головокружение и слабость.

Реклама

Также одной из причин такого неприятного симптома может являться постепенно развивающийся инсульт. Кроме того, головокружения могут появиться вследствие интоксикации организма, которая вызвана различными болезнями. Отмечается, что только врачи смогут определить истинную причину головокружения.

Реклама