Здоровье 09 января 2023, 15:51 Стало известно, кто сможет пройти плановую диспансеризацию в новом году Людям возрастом от 40 лет посоветовали пройти плановую диспансеризацию в 2023 году

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В России действует программа бесплатной диспансеризации взрослых. «ФедералПресс» рассказал, кто сможет пройти обследование в 2023 году.

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Диспансеризация помогает вовремя обнаружить наличие заболеваний, либо же убедиться в том, что вы полностью здоровы. Один раз в три года программой могут воспользоваться люди возрастом от 18 до 39 лет. В текущем году под нее попадают все, кто родился в 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 или в 1984 годах. Россияне старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно.