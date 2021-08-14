Стало известно, кто легче переносит постковидный синдром

Лучше и быстрее всех с постковидным синдромом справляются дети. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Дети тоже болеют ковидом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — процитировало РИА «Новости» ее слова.

Наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья переболевших на данный момент еще недостаточно изучены.

На днях в Москве у мужчины выявили рекордный титр антител после прививки «Спутник V». Он прошел вакцинацию в феврале. Москвич дважды пересдал анализы, чтобы убедиться в результате. Уровень антител в его крови оказался рекордно высоким. Мужчина подчеркнул, что совершенно точно не болел COVID-19: у него на работе постоянно проходят проверки состояния здоровья сотрудников. По его словам, оба этапа вакцинации он перенес легко. Российскую вакцину «Спутник V» готовятся признать во Всемирной организации здравоохранения.