Стало известно, кто легче переносит новые штаммы коронавируса

При заражении новыми штаммами коронавируса болезнь легче всего переносит молодежь. При этом молодые люди являются основным источником инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче», — процитировало Пшеничную РИА «Новости».

По словам эпидемиолога, молодежь является основным источником инфекции. Она пояснила, что проявления новых мутаций коронавируса чаще всего похожи на сезонную ОРВИ. Молодые люди относятся несерьезно к таким симптомам, продолжая вести привычный образ жизни. В результате такого легкомысленного поведения заражаются другие люди.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в России циркулирует большое количество собственных штаммов коронавируса. Сейчас ученые занимаются изучением свойств этих мутаций.