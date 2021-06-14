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    14 июня 2021, 03:54

    Стало известно, кто легче переносит новые штаммы коронавируса

    Дарья Бунякова

    При заражении новыми штаммами коронавируса болезнь легче всего переносит молодежь. При этом молодые люди являются основным источником инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    Стало известно, кто легче переносит новые штаммы коронавируса

    «Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче», — процитировало Пшеничную РИА «Новости».

    По словам эпидемиолога, молодежь является основным источником инфекции. Она пояснила, что проявления новых мутаций коронавируса чаще всего похожи на сезонную ОРВИ. Молодые люди относятся несерьезно к таким симптомам, продолжая вести привычный образ жизни. В результате такого легкомысленного поведения заражаются другие люди.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в России циркулирует большое количество собственных штаммов коронавируса. Сейчас ученые занимаются изучением свойств этих мутаций.