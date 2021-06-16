Стало известно, кто чаще всего подтвержен психическим расстройствам после COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России рассказали Ura.ru, что чаще всего психические расстройства после СОVID-19 возникают у пациентов из групп риска.

По данным информагентства, исследования показали, что тревожные расстройства и когнитивные нарушения чаще выявлялись у больных более старшего возраста, у больных с хронической сердечной недостаточностью и атеросклерозом брахиоцефальных артерий.

«По данным исследования, проведенного на базе ФМБА России, у 50% больных COVID-19 наблюдались умеренные когнитивные нарушения. Наиболее часто встречались: нарушения памяти, беглости речи, снижение нейродинамических показателей. Тревожно-депрессивные расстройства были выявлены в 21,6% случаев. Астенические расстройства— у 83,3% больных», — уточнили в ФМБА.