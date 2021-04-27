Стало известно, кому в первую очередь сделают новые обязательные прививки

Врач инфекционной больницы № 2 в Москве Илья Акинфиев рассказал, что вакцины, которые собираются сделать обязательными в календаре прививок, в первую очередь необходимо делать детям, сообщил сайт URA.ru.

Минздрав добавит в национальный календарь вакцинации четыре новые прививки. Речь идет о вакцинах против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции, а также менингококковой инфекции.

«Эти прививки хорошо зарекомендовали себя в Москве и Евросоюзе, они нужны. В педиатрии они ставятся именно детишкам. Потому что от ротавирусной инфекции, например, прививка делается именно для того, чтобы уберечь грудничков от заболевания», — подчеркнул Акинфиев.

По словам медика, во взрослом прививочном календаре такие вакцины уже не нужны, так окрепший организм не так тяжело реагирует на эти инфекции.