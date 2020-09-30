Стало известно, кому противопоказан имбирь

Имбирь богат минеральными веществами. Добавление корнеплода в рацион позволит его сбалансировать, обогатить витаминами, минералами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами.

Его свойства помогают бороться с вредными микроорганизмами, повышают иммунитет, благотворно влияют на пищеварение. Известно, что имбирь имеет потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее действие. Он также снижает риск появления тромбов.

Но имбирь не стоит употреблять в больших количествах, а также при гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни, желчекаменной болезни и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как корнеплод обладает раздражающим действием.

Употребляя имбирь как лечебное средство, нужно помнить, что он обладает сильным действием, поэтому из-за согревающих свойств его не рекомендуют принимать при высокой температуре, кровотечениях, а также в летние жаркие дни. Имбирь используют в свежем виде, сушеным и маринованным.