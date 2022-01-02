Стало известно, кому нельзя есть сливочное масло

Наличие воспалительных процессов в организме может усугубиться и негативно сказаться на общем состоянии организма, если человек при этом будет употреблять сливочное масло. Об этом РИА «Новости» рассказала нутрициолог Алена Степанова.

Также от употребления сливочного масла, по ее словам, следует воздержаться при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями сливочное масло может оказаться вредным в связи с высоким содержанием холестерина.

Однако если человек не страдает перечисленными недугами, сливочное масло принесет ему исключительно пользу, уверяет нутрициолог. В нем содержатся жирорастворимые витамины, полезные для иммунитета. работы мозга, пищеварения. Однако употреблять масло нужно умеренно: не более 20-30 граммов для взрослого человка и порядка 10 для ребенка.

Алена Степанова посоветовал покупать масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов.

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