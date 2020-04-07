    07 апреля 2020, 01:15

    Стало известно, кого из россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

    Арина Гудилова

    Врач рассказал, кого из россиян будут проверять на иммунитет к коронавирусной инфекции. Первыми будут граждане из группы риска.
    Стало известно, кого из россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

    Как сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов телеканалу «Москва 24», проверка на иммунитет — это определение антител к вирусу.

    «Сейчас хотят понять, есть ли иммунная прослойка, есть ли у незаболевших наличие защитных антител», — пояснил он.

    Врач отметил, что исследования на антитела проведут и у выздоровевших после заболевания. Это необходимо для разработки эффективного лечения. Тест на антитела пригодится и при проверке вакцины.

    «Нам необходима оценка популяционного иммунитета — иммунной прослойки у граждан. Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний», — рассказал врач.

    Ранее Роспотребнадзор заявил, что проведет исследование, чтобы установить число россиян, у которых организм уже выработал иммунитет к коронавирусу. Научный центр «Вектор» уже разработал тест.

    В России зафиксировано 6343 случая заражения 2019-nCoV, по данным стопкоронавирус.рф. Погибли 47 человек.