Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, когда в России одобрят вакцину против коронавирусной инфекции. По его словам, это произойдет до 15 августа, сообщил телеканал CNN.
«Россия будет в этом первой», — процитировал Дмитриева сайт Ura.ru.
Он уточнил, что специалисты, занимающиеся разработкой препарата, не нацелены на первенство. Главная задача ученых — защита населения страны.
Клинические испытания вакцины от COVID-19, которую создали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в середине июня. 15 июля выписали первую группу добровольцев. Вторую отпустили домой 20 июля.