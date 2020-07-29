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    29 июля 2020, 10:19

    Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России

    Полина Петрова

    Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, когда в России одобрят вакцину против коронавирусной инфекции. По его словам, это произойдет до 15 августа, сообщил телеканал CNN.
    Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России

    «Россия будет в этом первой», — процитировал Дмитриева сайт Ura.ru.

    Он уточнил, что специалисты, занимающиеся разработкой препарата, не нацелены на первенство. Главная задача ученых — защита населения страны.

    Клинические испытания вакцины от COVID-19, которую создали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в середине июня. 15 июля выписали первую группу добровольцев. Вторую отпустили домой 20 июля.

    Новости SMI.FM