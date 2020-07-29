Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России

«Россия будет в этом первой», — процитировал Дмитриева сайт Ura.ru.

Он уточнил, что специалисты, занимающиеся разработкой препарата, не нацелены на первенство. Главная задача ученых — защита населения страны.

Клинические испытания вакцины от COVID-19, которую создали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в середине июня. 15 июля выписали первую группу добровольцев. Вторую отпустили домой 20 июля.