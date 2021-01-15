Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в стране с 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Об этом напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — подчеркнула она.

Голикова уточнила, что сейчас в России зарегистрированы две разработанные в стране вакцины. Третий препарат уже «на подходе», подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян на совещании с членами правительства 13 января. До этого в стране проводилась масштабная вакцинация. Точной даты глава государства не назвал, однако Голикова уже тогда заявила, что все будет готово к 18 января.

Вице-премьер России также сообщила, что российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса. Она подчеркнула, что ученые проводят дополнительные исследования, чтобы быть полностью в этом уверены, однако уже сейчас можно утверждать, что это так.