Стало известно, когда могут запустить производство препарата от оспы обезьян

Запуск производства препарата от оспы НИОХ-14 станет возможным после процедуры госрегистрации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где разработали этот препарат.

«Доклинические исследования препарата на модельных животных (мыши, сурки) показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе оспы обезьян», — отметили в организации.

По данным центра, в 2021 году успешно прошла первая фаза клинических исследований НИОХ-14 на 90 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет. Удалось доказать «биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении», оценить его безопасность и переносимость, а также выбрать дозу и схему применения.

«Вектор» создал и запатентовал первый в России препарат против оспы НИОХ-14 совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова СО РАН. Сотрудники «Вектора» пояснили, что механизм действия состоит в том, чтобы блокировать формирование оболочки вируса и тем самым остановить его выход и распространение в организме. Центр вирусологии и биотехнологии уже подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.