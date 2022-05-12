Стало известно, какую еду не стоит разогревать в микроволновке

В микроволновке стоит разогревать далеко не всю еду. Некоторые продукты после разогрева не только теряют полезные свойства, но и вырабатывают опасные для здоровья канцерогены. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Live24.

Специалисты крайне не рекомендуют разогревать в мирковолновой печи картофель. Вареная картошка может стать источником бактерий в том случае, если хранить ее при комнатной температуре. Если же повторно разогревать блюдо в микроволноке, то патогены могут не погибнуть. По мнению специалистов, хранить картофель лучше всего в холодильнике.

Куриное мясо также не стоит разогревать в микроволновке. Оптимальной температурой для разогрева этого продукта является 79 градусов. Лишь в таком случае бактерии, которые образуются в курице, могут гарантированно погибнуть.

Кроме того, нельзя разогревать блюда из яиц. Более того, их не стоит оставлять вне холодильника больше, чем на два часа при прохладной температуре и больше часа в жару. Яичницу и омлет лучше всего съедать сразу после приготовления.