Здоровье 13 января 2023, 10:58 Стало известно, какой стиль плавания подойдет при болях в пояснице Брасс и кроль подойдут при возникновении болевых ощущений в пояснице freepik

Читать 360tv в

Плавание укрепляет все группы мышц и благоприятно влияет на работу организма человека. При возникновении болей в позвоночнике невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова посоветовала отдать предпочтение плаванию кролем или брассом, сообщил сайт News.ru.

При появлении различных заболеваний и недугов рекомендуется правильно выбирать стиль плавания. Так, по словам специалиста, человеку с болями в поясничной зоне отлично подойдет стиль брасс или же кроль.

Реклама

Если же человека беспокоит боль в спине, то ему не стоит плавать в стиле баттерфляй. Он является одним из самых утомительных и технически сложных стилей. Также такое плавание подразумевает под собой резкие движения, которые не рекомендованы при болевых ощущениях в спине.

Реклама