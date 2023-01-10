Здоровье 10 января 2023, 19:00 Стало известно, какой продукт помогает лучше восстановиться после тренировки

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Употребление в пищу миндаля после силовых тренировок помогает быстрее восстановиться. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Аппалачского государственного университета, опубликованное в Frontiers in Nutrition.

Участников исследования разделили на две группы. И одни после тренировки ели миндаль, а другие — злаковые батончики с такой же калорийностью. Потом проводились исследования. У участников обеих групп брали анализы крови и мочи, делали измерения и опрашивали об общем состоянии и болезненности мышц.

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«Мы пришли к выводу, что ежедневное употребление миндаля приводит к изменению обмена веществ, снижению воспаления и окислительного стресса от физических упражнений», — резюмировал один из авторов исследования Дэвид Ниман.

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