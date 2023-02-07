Здоровье 07 февраля 2023, 18:21 Стало известно, какого витамина не хватает всем россиянам

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Все россияне испытывают недостаток витамина D. Об этом Utro.ru рассказала нутрициолог Ирина Юзуп.

По ее словам, врачи в последнее время отмечают недостаток витаминов группы D по всей России. Потому что его нечасто можно встретить где-то в достаточном количестве.

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Однако, как отметила нутрициолог, не стоит самостоятельно начинать прием каких-либо витаминов. Она подчеркнула, что сначала нужно сдать анализы, а потом проконсультироваться с врачом.

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