Стало известно, какими полезными свойствами обладает чечевица

Помимо того, что чечевица содержит большое количество белка и клетчатки, она помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Об этом сообщила группа канадских ученых после проведенного исследования. Отчет опубликован на медпортале Food News.

В эксперименте приняли участие 24 здоровых человека. Каждого из участников кормили одним из четырех блюд. Кому-то был предложен только рис, кому-то — половина порции белого риса и половина порции большой зеленой чечевицы. Другим участникам давали половину белого риса и половину маленькой зеленой чечевицы, либо половину белого риса и половину красной чечевицы, сообщило издание Рrаvdа.Ru.

Специалисты измерили уровень сахара в крови перед приемом пищи и через два часа после. После, этот же эксперимент проделали с картофелем вместо риса. Выяснилось, что уровень сахара в крови упал, когда половина крахмала в одном приеме пищи была заменена любым типом чечевицы.

Главный вывод, которые сделали исследователи, звучит так: употребление чечевицы снижает риск развития диабета. Клетчатка в бобовых стимулирует хорошие кишечные бактерии вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, а белок помогает предотвратить скачки сахара, замедляя пищеварение.