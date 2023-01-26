26 января 2023, 17:35
Стало известно, какими кардиотренировками можно заниматься дома
Прыжки со скакалкой поддержат здоровье сердца
Зачастую многие люди не находят в своем загруженном графике времени для похода в спортзал. Однако некоторые кардиотренировки можно проводить и дома, сообщил сайт «Ридус».
В домашних условиях поддержать тело в форме поможет кардио-йога. Также прыжки со скакалкой укрепят организм и окажут положительное воздействие на работу сердца.
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Кроме того, отлично справится с сжиганием лишних калорий интенсивный бег по лестницам.
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