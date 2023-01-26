Здоровье 26 января 2023, 17:35 Стало известно, какими кардиотренировками можно заниматься дома Прыжки со скакалкой поддержат здоровье сердца

Читать 360tv в

Зачастую многие люди не находят в своем загруженном графике времени для похода в спортзал. Однако некоторые кардиотренировки можно проводить и дома, сообщил сайт «Ридус».

В домашних условиях поддержать тело в форме поможет кардио-йога. Также прыжки со скакалкой укрепят организм и окажут положительное воздействие на работу сердца.

Реклама

Кроме того, отлично справится с сжиганием лишних калорий интенсивный бег по лестницам.