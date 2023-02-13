Здоровье 13 февраля 2023, 14:37 Стало известно, каким простым упражнением можно заменить тренировки в спортзале Фитнес-эксперт Эдуард Шакула: пешие прогулки станут отличной заменой занятиям в спортзале Unsplash

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Для снижения веса и поддержания своей физической формы в норме необходимо как можно чаще двигаться в течение дня. О том, какими эффективными упражнениями можно заменить тренировки в спортивных залах, рассказал фитнес-эксперт Эдуард Шакула в беседе со «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, регулярные пешие прогулки способствуют снижению артериального давления и являются отличной заменой занятиям в тренажерных залах. Также такие прогулки укрепляют иммунитет, ускоряют метаболизм и благоприятно влияют на качество сна.

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Фитнес-эксперт посоветовал людям, работающим в офисе, обязательно делать перерывы и уделять время для небольших разминок. Как сообщило РИА ФАН, для поддержания физической формы лучше всего использовать лестницу вместо лифта.

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