Здоровье 24 марта 2023, 15:22 Стало известно, каким образом российские фтизиатры борются с туберкулезом «Парламентская газета»: медики используют персонализированный подход для каждого пациента

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Журналисты «Парламентской газеты» во Всемирный день борьбы с туберкулезом выяснили, каких результатов достигли российские фтизиатры в лечении этой болезни.

По словам доктора медицинских наук, профессор, главного внештатного специалиста-фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, в отечественной фтизиатрии медики используют персонализированный подход для каждого пациента.

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«Персонализация лечения — это приоритет российской фтизиатрии и наше главное отличие от других стран. Мы исходим из особенностей пациента, специфичности процесса и возбудителя туберкулеза», — сказала врач.

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Она добавила, что сейчас в лечении используются только препараты отечественного производства. Кроме того, в стране применяют метод бронхоблокации, который помогает лечить легочную форму туберкулеза, а также дает хороший результат для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.